Ist für Zielitz „Rechts vor Links“ der richtige Weg?

In der Schricker Straße in Zielitz kann es schon mal eng werden.

Zielitz - In der Schricker Straße vor dem Discounter NP in Zielitz ist an diesem Montagvormittag nicht viel los. Nur wenige Autofahrer haben ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz abgestellt. Der Verkehr in der Straße rollt zwar, dennoch ist es relativ ruhig.