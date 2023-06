Jersleben stand bei vielen schon lange im Kalender: Aus der Premiere soll eine Tradition werden. Was die Menschen in Scharen nach Jersleben lockte.

Familie Pretz aus Wolmirstedt hatte das schöne Wetter genutzt und so gleich auch ein Ziel, zu dem sie radeln konnten und zwei Tortenplatten wechselten ihre Besitzer.

Jersleben - Die Häuser und Garagen, Scheunen und Dachböden in Jersleben „atmeten“ auf: Waren doch viele der Abstellmöglichkeiten beräumt beziehungsweise ein gutes Stück erleichtert von vielen Sachen, die nicht mehr gebraucht werden. Der 1. Jersleber Trödelmarkt lockte die Besucher in Scharen an.