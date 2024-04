An der Straße „Am Kanal“ rotten mehrere Haufen mit Grünschnitt vor sich hin. Bleiben sie liegen, kann das Konsequenzen haben. Was Bungalowbesitzer wissen müssen.

Jersleber See: Warum Grünes im Naherholungsgebiet für Ärger sorgt

Einige der Bungalowbesitzer am Südufer des Jersleber Sees haben offenbar ihren Grünschnitt illegal am Straßenrand unterhalb des Mittellandkanals entsorgt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jersleber See - Das Problem mit illegal entsorgtem Grünschnitt am Jersleber See ist bekannt. Welche Folgen das haben kann.