2019 feiert Wolmirstedt den 1010. Jahrestag seiner ersten Erwähnung. Das Stadtfest soll deshalb ein bisschen besonderer werden.

Wolmirstedt l Das Stadtfest im Juni soll ganz im Zeichen eines kleinen Jubiläums stehen. Vor 1010 Jahren wurde Wolmirstedt das erste Mal erwähnt. „Es wäre schön, wenn es wieder einen Festumzug gäbe“, sagt Cheforganisator Kurt Prilloff. Er knüpft an die Erfahrungen der 1000-Jahrfeier vor zehn Jahren an. Die gipfelte in so einem Umzug, damals hatten sich Hunderte eingereiht. Kurt Prilloff hofft, dass dieses Ereignis - wenn auch in kleinerer Auflage - wieder aufleben kann.

Termin für den Umzug ist der 16. Juni

Alle Vereine, Unternehmen, Freundeskreise, Kindergärten und Schulen sind aufgerufen, diesen Umzug mitzugestalten. Er soll sich am Sonntag, 16. Juni, um 10.30 Uhr am Rathaus in Bewegung setzen und zur Freilichtbühne führen. Dort beginnt um 11 Uhr die historische Ratssitzung.

Die wird von den Stadträten nach historischem Vorbild in Szene gesetzt. Damit deutlich ist, dass dabei nicht immer alles ganz ernst genommen werden muss, treten sie in historischen Kostümen auf. „In diesen Kostümen werden wir auch den Festumzug anführen“, sagt Kurt Prilloff.

Idee stammt von Museumsleiterin

Die Idee für einen Umzug zur 1010-Jahrfeier stammt eigentlich von Museumsleiterin Anette Pilz. Sie hatte für dessen Organisation vor zehn Jahren den Hut auf und erinnert sich noch gut an die vielen begeisterten Menschen, die den Umzug entweder eigens belebt oder vom Straßenrand aus angeschaut haben. „Ein paar Kostüme gibt es noch im Museum“, sagt sie, „auch die Bilder, in denen die Stadtgeschichte dargestellt wurde, sind archiviert.“ Dazu zählten unter anderem das Mittelalter, die Pestzeit, der dreißigjährige Krieg oder auch die Jungpioniere.

Daran können die Wolmirstedter anknüpfen, Bedingung ist das jedoch nicht. Für den Festumzug 2019 gibt es keinen Kostümzwang. „Jeder, der mitmachen möchte, ist willkommen“, sagt Kurt Prilloff. Dennoch: Wer ein Bild aus Wolmirstedts 1010-jähriger Geschichte darstellen möchte, ist dazu herzlich eingeladen und kann sich im Museum über die Stadtgeschichte und ihre Epochen informieren. Ansprechpartner für den Festumzug ist jedoch Rathausmitarbeiter Lutz Neumann.

Das Stadtfest dauert drei Tage

Das Stadtfest wird drei Tage gefeiert, und zwar von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni. Dabei wird es bereits am Freitag einen Höhepunkt geben, nämlich die zweite Auflage des Ohrelaufs. Der lockte im vergangenen Jahr viele Sportfreunde an und wegen des großen Erfolgs wird in diesem Jahr noch eins draufgesetzt: Die Sieger werden am Abend in der Museumsscheune im Rahmen einer großen Sportparty geehrt. „Dabei können auch Sportler mitfeiern, die nicht am Ohrelauf teilgenommen haben“, sagt Kurt Prilloff.

Am Sonnabend und Sonntag wird es wieder umfangreiche Angebote auf der Schlossdomäne und der Freilichtbühne geben. „Auch den Flohmarkt werden wir in diesem Jahr vom Burghof herunter auf den Parkplatz neben dem Katharinensaal holen“, sagt Kurt Prilloff. Der war im vergangenen Jahr von unten kaum einsehbar gewesen und soll nun besser präsentiert werden. Auf diesem Parkplatz werden auch die Classic-Biker ihre Maschinen zeigen.

Der Platz vor der Museumsscheune wird ebenfalls zum Großteil von regionalen Vereinen und Anbietern gefüllt, regional wird auch das Programm gestaltet. Zu den Künstlern zählen das OK-Live-Ensemble, die Chöre, „De Mädels“ aus Dahlenwarsleben, die „Drumlines“ aus Rogätz, die Band „Die Herren der Schöpfung“ aus Wolmirstedt. Außerdem ist ein Andreas-Gabalier-Double fest gebucht.

Viele Programmpunkte geplant

Am Sonnabendabend soll es in der Museumsscheune hoch her gehen. Zum wiederholten Mal wird die Partyband „Kling Klang“ für Stimmung sorgen.

Das Stadtfest wird von einem Arbeitskreis organisiert. Darin arbeiten neben Kurt Prilloff weitere Stadträte ehrenamtlich mit, außerdem sind Rathausmitarbeiter dabei. Die Finanzierung des Festes erfolgt unter anderem aus dem Stadthaushalt. 20.000 Euro stehen zur Verfügung. Weiterhin sponsern die Stadtwerke, die Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft (WWG) sowie weitere Unternehmen. Außerdem sind vom vergangenen Jahr noch etwa 3000 Euro übrig.

Wer beim Umzug oder Stadtfest mitmachen möchte, kann sich im Rathaus unter 039201/647 19 melden.