In ein Jubiläumsjahr ist das Freibad Zielitz gestartet. Mit welcher Besonderheit die 50. Badesaison eröffnet wurde.

Mit einem dreifachen Salut durch Mitglieder des Schricker Schützenvereins ist am Sonnabend die Sommersaison im Kalibad Zielitz eröffnet worden.

Zielitz - In Zielitz wird in diesem Jahr ein Jubiläum gefeiert. Das beliebte Freibad geht in seine 50. Saison. Und das muss gefeiert werden.