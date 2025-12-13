Zum 30-jährigen Jubiläum des Ökumenischen Chors Groß Ammensleben erscheint die CD „Exsultate Deo“ mit kirchlichen Gesängen aus der Klosterkirche.

Groß Ammensleben - Wer auf kirchliche Klänge steht, sollte sich eine Musik-CD aus der Niederen Börde nicht entgehen lassen. Aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des Ökumenischen Chors Groß Ammensleben sind unter der Leitung von Michael Löderbusch mehrere Gesänge in der Kirche „Sankt Peter und Paul“ aufgenommen und auf einer CD unter dem Titel „Exsultate Deo“, zu deutsch „Frohlocket Gott“, verewigt worden.