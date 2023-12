In der Vergangenheit hat sich der Jugendbeirat in Wolmirstedt politisch eingemischt und dafür einen Deutschen Preis erhalten. Doch wie geht es mit ihm weiter?

Wolmirstedt. - Der Wolmirstedter Jugendbeirat war für den deutschen Engagementpreis nominiert, zusammen mit 500 weiteren Initiativen aus ganz Deutschland. Einen Preis haben die Jugendlichen nicht bekommen, aber sie waren zur Abschlussveranstaltung in Berlin eingeladen. Und das hat ihnen sehr gut gefallen.

„Wir haben viele Kontakte knüpfen können und uns über die Erfahrungen ausgetauscht, die das Ehrenamt mit sich bringt“, erzählt Simon Reidenbach. Er leitet den Wolmirstedter Jugendbeirat und hat mit seinem Team unter anderem Müll gesammelt, Stände beim Stadtfest betreut, Jugendliche nach ihren Wünschen gefragt, auf den maroden Zustand des Jugendclubs aufmerksam gemacht und eine höhere Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute angeschoben.

Die Gespräche im Rahmen der Auszeichnungsveranstaltung haben gezeigt: „Unsere Erfahrungswerte mit politischen Entscheidungsträgern und der Verwaltung decken sich.“ Heißt im Klartext: Alle haben dieselben Schwierigkeiten, oft fehle die Wertschätzung. Simon Reidenbach wird sich im Jugendbeirat zukünftig nicht weiter engagieren, der Student sieht sich inzwischen als zu alt an. Politisch wird er dennoch weitermachen, gehört inzwischen zur SPD. „Auch die Veranstaltung gab den Aufwind, sich weiter zu engagieren.“

Auch andere Mitglieder des Jugendbeirates hören demnächst auf, sind – wie Simon Reidenbach – längst Studenten oder befinden sich bereits in der Abiturphase. Nachfolger sind bisher nicht in Sicht. Die Hoffnung, über die Schulen Jugendliche zu finden, die mitmachen möchten, erfüllte sich bisher nicht. „Es wäre aber schön, wenn es auch künftig Jugendliche gibt, die ihre Sicht in unsere Wolmirstedter Kommunalpolitik mit einbringen.“