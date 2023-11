Sanierung Jugendclub oder verkaufen: Hoffnung für altes Haus in der Wolmirstedter Burgstraße

Ist ein Jugendclub in einem denkmalgeschützten Gebäude gut aufgehoben? Die Zweifel wachsen. Nun sind Alternativen in Sicht, sowohl für das Haus, als auch für die Jugendlichen in Wolmirstedt.