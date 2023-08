Das alte Stromhäuschen auf dem Dorfplatz in Dahlenwarsleben soll durch Graffiti verschönt werden. Verantwortliche der Gemeinde und Mitglieder des Projektes „Jugend und Kommune“ haben jetzt Ideen gesammelt, wie die vier Wände mal aussehen könnten.

Dahlenwarsleben - Das Graffiti-Projekt der Gemeinde „Jugend und Kommune“, welches im Juni beschlossen wurde, hat Fahrt aufgenommen. Alles ist jetzt in trockenen Tüchern, so dass Ende September bis Oktober schrittweise begonnen werden kann, das alte Stromhäuschen mit Graffiti und Acrylmalerei zu einem Hingucker im Dorf werden zu lassen.

Ein Blick zurück: Vor wenigen Jahren wurde der Dorfplatz grundhaft saniert. Was den Anblick störte, war das Verteilerhäuschen der Avacon. Heruntergekommen und beschmiert war es die graue Maus in dem herausgeputzten Ensemble in der Dorfmitte. Von Ortschaftsrat Michael Kleine kam Mitte des Jahres der Vorschlag, das kleine Industriebauwerk eventuell mit Kunstwerken zu versehen. Bei einer Vorortbegehung im Juni von Gemeindevertretern und Mitstreitern des kommunalen Projektes „Jugend und Kommune“ war man sich einig: „Das nehmen wir in Angriff!“

Von modernem Graffiti bis zur Ernteszene

In dieser Woche nun kam man erneut zusammen. „Heute geht es darum, Vorschläge für die Gestaltung zu sammeln und die nächsten Schritte abzustimmen“, sagte Daniele Baars, Fachdienstleiterin Bürgerdienst in der Gemeinde Niedere Börde, zu Beginn. Zu der „Spinnstunde“ konnte sie unter anderem Ortsbürgermeister Dominik Richter, Sozialarbeiter Steffen Niemann, Ortschronist Jürgen Dürmann sowie vier Jugendliche der Gruppe „Jugend und Kommune“ begrüßen. Der erste Vorschlag kam von Jürgen Dürmann für die Nordseite. Er möchte gern ein wenig die Geschichte des Ortes darstellen und zwar durch die Windmühle von Palm Kleinau aus dem Jahr 1915. Die Arbeit wird er selbst ausführen und zwar in Acrylmalerei. Die anderen Seiten sollen von dem jungen Graffitikünstler Max Müller aus Wolmirstedt gestaltet werden.

Die Vorschläge dazu sind moderne Graffitikunst, die Wappen der Ortsvereine mit interessantem Hintergrund und eine moderne Ernteszenerie. Auch die jungen Leute brachten Vorschläge ein. Sie wünschen sich das Wappen des Kurfürst-Gymnasiums Wolmirstedt, das viele besuchen, sowie einige Hinweise auf ihre Aktivitäten, wie die Schul-Out-Party oder die Radparade. Das unterstreicht Steffen Niemann: „Mit einer nachhaltigen Symbolik sollte deutlich werden, was die Gruppe ausmacht und bereits erreicht hat.“ Auch Frau Baars hat eine Idee. Sie stellt sich drei Jugendliche von hinten vor, die auf einem Gitter sitzen – so wie sie die jungen Leute das erste Mal im Ort angetroffen hat.

Aus all diesen Ideen von Jung und Alt soll Max Müller nun Entwürfe machen und auch informieren, was machbar ist und was nicht. Die Entwürfe müssen von Avacon dann noch genehmigt werden, schließlich ist das Gebäude ihr Eigentum.

Außerdem müssen die Kosten für das Material errechnet werden. 300 Euro kommen aus der Kasse der Gruppe „Jugend und Kommune“. Das Geld hat sie in den vergangenen Jahren mit mehreren Vorhaben eingenommen. Das Projekt startete 2000 mit einem ersten Workshop. Heute zählen sie 19 Mitglieder, die meisten sind zwischen 14 und 16 Jahre alt. Jugendliche sollen so die Möglichkeit bekommen, gemeinsame politische Strategien zu entwickeln und Ideen selbstständig umzusetzen. Grundlage dafür bildet das Kommunalverfassungsgesetz. Danach sollen Kommunen auch Kinder und Jugendliche bei Vorhaben, die deren Interessen berühren, teilhaben lassen.

Als erstes großes Projekt haben die Nachwuchspolitiker die alljährlich im September stattfindende Demo „Radparade“ ins Leben gerufen, mit der die Forderung nach mehr Radwegen in der Niederen Börde untermauert werden soll. Außerdem ist ihre Kinder- und Jugenddisco in Groß Ammensleben ein Riesenerfolg. Alle eingenommenen Gelder sollen zurück in die Gemeinde fließen. Deshalb haben die jungen Leute ein Förderprogramm aufgelegt. Aus dem soll das Graffitiprojekt mitfinanziert werden. Lustig: Das Geld musste die Gemeinde bei den jungen Leuten beantragen.

Verteilerhaus wurde vorsichtshalber eingezäunt

Von Dominik Richter ist bei der Beratung zu hören, dass auch Avacon angetan vom Projekt ist. Der Stromkonzern hat das alte Verteilerhäuschen inzwischen auf Vordermann gebracht und alle Wände weiß gestrichen. Damit die Wände nicht wieder beschmiert werden, wurde ein Bauzaun um das Gebäude aufgestellt. Außerdem gibt Avacon 400 Euro für das Projekt dazu. „Damit dürften die Kosten für das Material abgedeckt sein“, sagt der Ortsbürgermeister erfreut.

Das noch schmucklose, aber geweißte, Verteilerhäuschen wurde eingezäunt, um es vor Schmierereien zu bewahren. Regina Malsch

Und was sagen die Jugendliche zu den Vorschlägen, auch der Geschichte des Ortes Raum zu geben. „Ich finde das sehr gut. Es zeigt unsere Verbundenheit mit dem Ort und auch Respekt vor der Lebensleistung unserer Vorfahren. Außerdem soll es ein Hingucker für alle Bürger von Dahlenwarsleben werden“, sagt der 16-Jährige Kim Heutling. Einig sind sich alle, dass das Geld gut angelegt ist. Und wenn alles klappt, könnte noch vor Beginn der kalten Jahreszeit ein Schmuckkästchen für mehr Farbe in der Dorfmitte sorgen.