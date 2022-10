Kalte Finger beim Klavierspielen in der Kreismusikschule Börde?

Karla Köhler (9 Jahre) aus Wolmirstedt übt konzentriert mit ihrer Klavierlehrerin Khalida Fradkin bei einer Unterrichtsstunde in der Kreismusikschule Börde.

Wolmirstedt - Karla Köhler wirkt konzentriert. Die Neunjährige aus Wolmirstedt sitzt zusammen mit ihrer Klavierlehrerin Khalida Fradkin an diesem Nachmittag an einem Klavier im Konzertraum der Kreismusikschule. Schon seit insgesamt vier Jahren spiele sie dieses Instrument, sagt das Mädchen stolz, bevor sie sich wieder über die weißen und schwarzen Tasten beugt. In den Räumen der Kreismusikschule könnte es auf Grund der Energiekrise schon bald kühler werden.