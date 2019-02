Gutenswegen war ganz in Narrenhand. Die Jecken vom Gauseberger Karnevalverein erhellten das Dorf mit ihren Fackeln.

Gutenswegen l Laut schallte die fröhliche Musik der Groß Ammensleber Schalmeienkapelle am Sonnabend durch die Gassen in Gutenswegen und kündigte an, worauf sich die Dorfbewohner schon lange gefreut haben: Der Gauseberger Karnevalverein „Rot Weiß“ sollte in wenigen Minuten in seine neue Veranstaltungsreihe starten. Um 18 Uhr war es soweit. Das Prinzenpaar Josephine und Steffen Schäfer traf mit seinen Fünkchen am Gänseberg ein und wurde vom germanischen Gott Wotan freigegeben. Ein kleines farbenfrohes Feuerwerk besiegelte das Ritual und gab den Startschuss für einen Fackelumzug durch den Ort.

Die kleinen und großen Narren zogen in Begleitung der Kapelle zum Feuerwehrhaus, wo unter Salut-Schüssen aus der Konfettikanone die Vereinsfahnen gehisst wurden. Zurück am Gänseberg wurde ein Feuer entfacht, Vereinsmitglieder vereteilten kostenlos Glühwein und Tee und verkauften Würstchen und Bier. Wer Lust hatte, weiterzufeiern, durfte sich im Anschluss bei freiem Eintritt im Vereinhaus der Karnevalisten vergnügen. Für die passende Stimmung sorgte DJ Andy.

Gekrönt werden soll das Prinzenpaar dann am 23. Februar. Der Kartenvorverkauf findet am 20. Februar von 18.30 bis 19.30 Uhr im Vereinshaus statt. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Am 24. Februar veranstaltetn die Gauseberger ihren Rentnerkarneval. Beginn ist um 14 Uhr. Zur Weiberfastnacht lädt der Verein für den 28. Februar ab 10 Uhr ein. Der Eintritt ist frei. Ein Kostümball ist für den 2. März ab 19 Uhr geplant. Kinderkarneval wird am 3. März ab 14 Uhr gefeiert, am 4. März findet dann der große Rosenmontagsumzug statt. Start ist um 13 Uhr am Bahnhof in Groß Ammensleben.