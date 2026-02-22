In Barleben starten ab 2026 umfangreiche Naturschutzkartierungen. Das Landesamt für Umweltschutz erfasst Arten, Biotope und Lebensraumtypen und erhält dafür Betretungsrechte auf Feldern und in Wäldern.

Barleben - Kartierungen erfassen, welche Tiere, Pflanzen und Lebensräume in einem Gebiet vorkommen und in welchem Zustand sie sind. Sie liefern damit eine Art „Gesundheitscheck“ für die Natur. Nun kündigt das Landesamt für Umweltschutz Sachsen‑Anhalt umfangreiche Kartierungen auch in der Einheitsgemeinde Barleben an. Zwischen 2026 und 2030 sollen alle relevanten Tier- und Pflanzenarten, Biotope und Lebensraumtypen systematisch erfasst und bewertet werden.

Grundlage seien europäische Naturschutzrichtlinien sowie Aufgaben nach Bundes‑ und Landesnaturschutzgesetz. Ziel sei es, den Zustand der Natur zu dokumentieren und Daten für künftige Naturschutzplanungen zu gewinnen.

Kartierung überwiegend in nicht eingezäunten Bereichen

Wie das Umweltamt weiter mitteilt, dürften die Beauftragten der Behörde zu diesem Zwecke Felder und Wälder betreten und Wege mit dem Auto befahren. Eigentümer und Nutzungsberechtigte, so heißt es weiter, seien verpflichtet, die Arbeiten zu dulden. Dazu zählten Vermessungen, Bodenuntersuchungen und die Entnahme von Pflanzenproben. Eingriffe in die Grundstücke seien nicht vorgesehen, informiert die Behörde.

Die Kartierungen würden überwiegend in nicht eingezäunten Bereichen stattfinden. Über den Ablauf informiert das Landesamt auch online. Die Behörde bittet die Bevölkerung um Unterstützung, damit die Untersuchungen reibungslos vorgenommen werden können.