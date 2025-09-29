Die Feuerwehr Samswegen-Meseberg lädt zum Kartoffelfeuer ein. Neben Stockbrot dürfen sich Gäste auf die spektakuläre Ankunft des neuen Löschgruppenfahrzeugs und eine Überraschung freuen.

So ähnlich wie das Fahrzeug auf dem Bild sieht das neue LF20-Kat-S für die Feuerwehr in Samswegen aus.

Samswegen - Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Samswegen-Meseberg laden zum Kartoffelfeuer ein. Die Flammen werden am Freitag, 2. Oktober, 18 Uhr am Gerätehaus im Kommunikationsweg entzündet. Somit besteht für Gäste nicht nur die Möglichkeit, sich am Feuer aufzuwärmen. Auch das Backen von Stockbrot wird möglich sein. Doch wird das Feuer wohl nur Nebensache sein.