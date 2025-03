Eher Rinnsal als Fluss, so zeigt sich die Ohre am Dienstag. Und Montag war sie sogar rot. Was ist der Grund?

Kaum Wasser in der Ohre und eine rote Spur: Was hat es damit auf sich?

Wolmirstedt. - Kleingärtner, die ihren Garten an der Ohre bestellen, staunten am Dienstag nicht schlecht: „Die Ohre hat ja kaum Wasser“, sagt Eckhard Voigt, „wir können mit Gummistiefeln hindurchlaufen.“ Am Tag zuvor hatte der Fluss noch ausreichend Wasser geführt und auch jetzt ist das Flussbett wieder vollgelaufen. Die Talsohle vom Dienstag, 18 März, ist auch am Pegel ablesbar: Der betrug an diesem Tag 76 Zentimeter, inzwischen ist er wieder auf 96 Zentimeter geklettert.