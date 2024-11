Die bisher einzigen öffentlichen Stationen zum Laden von Elektroautos in der Niederen Börde sind seit 2023 in Betrieb. Warum hier zumeist gähnenden Leere herrscht.

Groß Ammensleben - Auf dem Parkplatz vor dem Landambulatorium in der Straße „Am alten Sportplatz“ in Groß Ammensleben ist täglich viel los. Schließlich gehen Patienten in der Arztpraxis ein und aus. Sogar zwei Stationen zum Betanken von Fahrzeugen mit Strom gibt es. Doch die Ladesäulen werden offenbar kaum genutzt. Nur selten ist ein Auto zu sehen, das über Kabel an die Stelen angeschlossen ist. Warum das so ist.