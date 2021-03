Nachdem eine Farsleberin die Schaffung eines Bedarfshaltes gefordert hatte, wurde dies nun abgelehnt.

Farsleben (tn) l Seit einigen Jahren existiert in Farsleben das sogenannte Seniorendorf. In der modernen Anlage leben mehrere Männer und Frauen im gehobenen Alter zusammen. Genauso wie alle anderen Farsleber müssen die Senioren auch nach Wolmirstedt fahren, wenn sie einen schnellen Weg erledigen wollen.



Nun hatte eine Anwohnerin vom Ortschaftsrat gefordert, zu prüfen, ob eine Bedarfshaltestelle für Busse direkt am Seniorendorf möglich sei. Tatsächlich hatten die Mitglieder des Ortschaftsrates dann den Vorschlag der Seniorin geprüft und sich direkt an Bördebus gewandt. In einem Schreiben, welches dem Ortschaftsrat vorliegt, verweist Bördebus auf den zuständigen Gemeinderat. In dessen Ermessen müsse beschieden werden, ob an gewünschter Stelle eine Bedarfshaltestelle eingerichtet werden soll. Nach ausführlicher Beratung haben sich die Räte gegen dieses Vorhaben entschieden.



Der Aufwand für eine Bedarfshaltestelle sei demzufolge höher als der zukünftige Nutzen. Als Grund wurde unter anderem angeführt, dass die nächste Haltestelle nur wenige Hundert Meter entfernt sei und nach neusten Anforderungen eine neue Haltestelle komplett barrierefrei ausgebaut werden müsste. Bei einer barrierefreien Haltstelle wird das Niveau des Wartebereichs an das Einstiegsniveau des Busses angepasst. Somit soll zum Beispiel körperlich eingeschränkten Personen der Einstieg in den Bus erleichtert werden.