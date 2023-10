Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Der Herbst ist da und mit ihm die Dunkelheit auf dem morgendlichen Weg zur Schule oder zur Arbeit. Schlecht wird es da, wenn die Schulkinder ohne Beleuchtung auskommen müssen. Denn in der Schwimmbadstraße in Wolmirstedt sind die Lampen auf einem Teilabschnitt bereits seit Längerem dunkel. Was im Sommer kein Problem dargestellt hat, kann für Kinder, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, jetzt sogar gefährlich werden. Denn gleich drei Schulen liegen an dem Weg. Licht gibt es dort derzeit nur von den zahlreichen Elterntaxis. Aber auch die werden dadurch vermehrt zum Problem.