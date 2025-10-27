Beliebte Restaurants in Niederen Börde und in Barleben laden zu festlichen Buffets und Silvesterpartys ein. Doch wer nicht reserviert, hat Pech. Das sind die Angebote.

Kerzen, Weihnachtsbaum und Feuerwerk: Wo über die Feiertage geschlemmt werden kann

Weihnachten im Kreise der Familie: Viele wollen gern außer Haus speisen. Doch Plätze in den Restaurants in der Niederen Börde und Barleben sind rar.

Groß Ammensleben/Barleben - Weihnachtszeit ist Schlemmerzeit. Ob Ente, Gans, Karpfen oder Wild: Die meisten Deutschen lieben es, über die Feiertage im Kreise der Familie festlich zu schmausen. Dabei gehört es zur Tradition, die Angehörigen nicht nur in den eigenen vier Wänden zu bewirten. Gern wird auch außer Haus gespeist. Doch wer in einem der Restaurants in der Region noch Plätze ergattern will, muss sich sputen.