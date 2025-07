Der harte Kampf einer Mutter „Niemand hat mir geglaubt, dass er krank ist“ - Jetzt muss ihr Kind mit den Folgen des Tumors leben

In Wolmirstedt in der Börde leidet ein Sechsjähriger an einem Tumor, der Rätsel aufgibt. Statt sich auf die Schule zu freuen, ringt Fynn nun um ein normales Leben. Nicht der erste traurige Schicksalsschlag dieser Art für die Familie.