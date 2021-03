Eltern können sich ab demnächst per App über Termine und Aktivitäten in den Kitas der Niederen Börde informieren. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Niedere Börde führt Kita-Info-App ein. Eltern werden kostenlos über Aktivitäten und Termine informiert.

Groß Ammensleben (vs) l Die Niedere Börde will die Zettelwirtschaft in den Kitas beenden. Dafür stellt die Verwaltung die Nutzung einer speziellen App für Smartphones in Aussicht. Die App soll in der kommenden Woche starten. „Ab 1. April informieren die Leiterinnen und ihr Team die Eltern mit der Kita-Info-App“, wurde dazu mitgeteilt. Mütter und Väter erhielten dann Nachrichten und Termine kostenlos und ohne lästige Werbung direkt auf ihr Smartphone.



Die von einem deutschen Team aus Merzhausen in Baden-Württemberg erarbeitete Kita-Info-App sei bereits in mehr als 4750 Kindertageseinrichtungen im Einsatz. Somit würden aktuell über 300.000 Eltern mit Hilfe der Anwendung informiert. „Die Teams der Kitas freuen sich gemeinsam mit der Gemeinde über diese deutlichen Arbeitserleichterungen“, teilte die Gemeindeverwaltung weiter mit. Selbstverständlich ersetze die App in keiner Weise das persönliche Gespräch zwischen Eltern und Erzieherinnen, „das natürlich einen höheren Stellenwert hat“. Jedoch helfe sie den Eltern, besser und direkter informiert zu sein, „wenn sie wissen wollen, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt.“



Anwendung ist Datenschutzkonform

Oft etablierten sich in Elternkreisen Facebook- oder Whatsapp-Gruppen, um sich zu organisieren und Informationen auszutauschen. „Im Vergleich zu diesen Diensten ist die Kita-Info-App datenschutzrechtlich absolut sicher und gesetzeskonform.“ Die Daten würden nicht kommerziell von Dritten genutzt. Zudem würden keine persönlichen Handynummern wie beispielsweise in Whatsapp-Gruppen preisgegeben.



Der Service ist für alle Eltern kostenlos und stehe sogar schon zur Verfügung. Nähere Informationen können die Eltern bei den Leiterinnen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des jeweiligen Kindergartens erfahren. Zudem gebe es auch ein Erklärvideo. Mütter und Väter, „die ausdrücklich keine App wünschen, können sich ohne Mehraufwand alle Informationen und Termine auch per E-Mail zusenden lassen“, hieß es abschließend.