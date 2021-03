Der Loitscher Dietmar Neubauer verkauft selbstgebaute Osterfiguren. Damit sammelt er Spenden für kranke Kinder.

Loitsche l In Dietmar Neubauers Hobby-Werkstatt wird ständig gesägt, gebaut und gebastelt. Schon vor einigen Tagen hatte der Rentner begonnen, neue Osterdekoration zu bauen. Enkelin Lea hatte extra für die Holzhasen verschiedene Motive gezeigt, die Dietmar Neubauer sofort eifrig nachbaute. „Und plötzlich wollten alle einen solchen Hasen haben“, erzählt der Senior aus Loitsche. Geld wollte er mit seinen Basteleien nicht verdienen. Stattdessen sollten die Osterhasen lieber anderen Menschen helfen.



Vor einiger Zeit habe ihn das Schicksal der kranken Kinder im Hospiz der Pfeifferschen Stiftungen sehr berührt. Von der Leistung der Mitarbeiter mit den jungen Menschen, die keine hohe Lebenserwartung hätten, sei er tief beeindruckt gewesen. „Da muss man doch helfen“, sagte sich Dietmar Neubauer. Und mit seinen Osterhasen geht Dietmar Neubauer nun Spenden sammeln. Erste Erfolge könne er bereits vorweisen. So hätte ein Autohaus und eine große Firma aus Barleben bereits Hilfe zugesagt. Sowohl die Power-Frauen als auch das Blasorchester aus Loitsche hätten wie selbstverständlich ihre Portemonnaies geöffnet. Riesig gefreut habe ihn, dass er auch das Kaliwerk Zielitz für eine großzügige Spende gewinnen konnte. „Ich hatte für die Werkleitung extra einen Hasen gebaut. Die großen Augen und die freche Schnauze haben die Chefs vom Schacht bestimmt positiv beeinflusst.“ In einer extra einberufenen Sitzung habe die Leitung des Kaliwerks schließlich entschieden, die Aktion von Dietmar Neubauer mit 1000 Euro zu unterstützen. Nun werde der Hase eine besonders große Kiepe auf den Rücken bekommen, in dem später bei der Übergabe der Osterhasen an das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen der Spendenscheck stecken werde, erklärt Dietmar Neubauer.



Osterhasen als Spendenüberbringer

Auch schon gespendet hat Enkelin Lea. „Für gute Zensuren in der Schule bekomme ich immer vom Opa zur Belohnung etwas Geld“, so die 14-Jährige. Das habe sie in den letzten Tagen als Spende gleich wieder zurückgegeben. Und für die Politiker im Landesparlament hat der Rentner aus Loitsche noch einen Tipp. Statt große Plakate für den Wahlkampf aufzustellen, könnten die Kandidaten für den Landtag doch lieber das Geld in eine Spende investieren. „Ich glaube, damit könnte man die Wähler viel besser überzeugen“, sagt Dietmar Neubauer.



Mit der Herstellung der spendenüberbringenden Osterhasen ist Dietmar Neubauer noch bis kurz vor dem Fest beschäftigt. „Wenn jetzt noch weitere große Spender kommen, die ebenfalls einen Hasen dazugeben möchten, muss ich wohl Nachtschichten einlegen“, sagt er lachend. Neubauer ruft auch zu kleinen Spenden auf. „Jeder Euro hilft.“ Alle, denen Solidarität und Gutherzigkeit etwas bedeute, könnten einen kleinen Beitrag leisten.



In den Pfeifferschen Stiftungen kümmern sich im Kinderhospiz Mediziner, Experten und Pflegekräfte um Kinder und Jugendliche, die eine lebensverkürzende Krankheit haben. Eine solche Diagnose stürze viele Familien in schwere Krisen. Das Kinderhospiz sei ein Ort der Begegnung, Entlastung und Begleitung im Sterben und der Trauer für die Familie. „Um für erkrankte Kinder und ihre Angehörigen da sein zu können, müssen wir einen Teil der Kosten pro Kind und Tag durch Spenden selbst aufbringen“, heißt es im Flyer des Kinderhospiz. Diese seien jedoch wegen der Corona-Krise stark zurückgegangen. „Betriebsfeiern und Volksfest waren ja sonst immer die Veranstaltungen, bei denen es regelmäßig Spendenaufrufe gab“, erklärt auch Dietmar Neubauer. Doch weil es wegen der Pandemie keine solchen Höhepunkte gibt, seien auch die Spenden für das Kinderhospiz massiv zurückgegangen. Schon aus diesem Grund sei man bei den Pfeifferschen Stiftungen über die Aktion von Dietmar Neubauer hocherfreut gewesen.