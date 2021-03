Der Irxleber Rat ebnet den Weg für Kauf eines Grundstücks in der Nähe der Schule.

Irxleben l Mit der Bewilligung einer sogenannten außerplanmäßigen Ausgabe hat der Irxleber Ortschaftsrat in seiner Sitzung am Mittwoch den Weg geebnet, um einen neuen Hort zu bauen. Bereits im August des vergangenen Jahres hatte der Ortschaftsrat neben dem Antrag auf Prüfung der Hortsituation auch den Bau eines neuen Hortgebäudes beantragt.



Nach Schilderung des Irxleber Ortsbürgermeisters Jürgen Heitmüller ist die Situation im derzeitigen Hort nicht tragfähig. Der Hort ist derzeit auf zwei Etagen des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Gemeinde Hohe Börde im Siegweg untergebracht. Unter anderem nennt Heitmüller das Treppenhaus als Schwachstelle, dass sich in einem abgegrenzten Trakt befindet. „Der Hort ist pädagogisch nicht sinnvoll aufgeteilt“, fügt er an.



Kapazitäten waren schon lange überschritten

Vor einigen Jahren wurde das Verwaltungsgebäude in Teilen zu einem Hort umgebaut. Das war eine Alternative zum einstigen Hort, der in der Schule integriert war. Beides hatte im Vergleich zur Einrichtung im Jahr 1997 längst die Kapazitäten überschritten und platzte aus allen Nähten. Zusätzliche Räume waren nötig. Etwa 200 Hortkinder, die hier betreut werden, sind es nach Aussage Heitmüllers heute.



Und Irxleben wächst weiter: Mit der Fertigstellung mehrerer neuer Wohngebiete und Lückenbebauungen werden sich mehr Familien mit Kindern in Irxleben ansiedeln. Deshalb wird für den neuen Hort eine Kapazität von 250 Kindern angenommen. Der Umbau des Verwaltungsgebäudes, damit es allen Anforderungen standhält, wird eine teure Angelegenheit, dessen sind sich Jürgen Heitmüller und seine Kollegen im Irxleber Ortschaftsrat sicher. Wie aus der Beschlussvorlage für die außerplanmäßige Ausgabe hervorgeht, sind bereits Mittel in Höhe von 250?000 Euro für die Horterweiterung im Siegweg 4 im Haushalt eingestellt.



Die sollen nun in die Schaffung eines neuen Hortgebäudes, genauer in den Ankauf eines Grundstücks, fließen – sofern nach dem Irxleber Ortschaftsrat auch der Gemeinderat dem zustimmt.



Bei dem ausgewählten Grundstück handelt es sich um ein Objekt an der Helmstedter Straße. Nach Angaben von Jürgen Heitmüller bietet die Grundfläche von 4900 Quadratmeter genügend Platz, um in unmittelbarer Nähe zur Grundschule und zum Kindergarten ein großes Hortgebäude zu errichten und im Außenbereich auch genügend Spielfläche für 250 Hortkinder zu haben. „So können wir auch den Bereich Kinder-Jugend-Sport mit einem neuen Hort vervollständigen“, fügt er an.



Denkmalgeschütztes Fachwerkhaus sorgt für Bauchschmerzen

Derzeit steht den Hortkindern im Außengelände des ehemaligen Verwaltungsgebäudes wesentlich weniger Spielfläche zur Verfügung. Jedoch konnte Jürgen Heitmüller in der Ortschaftsratssitzung auch berichten, dass das Gelände jetzt zur Sicherheit der Kinder auch umzäunt werden soll und die Spielfläche durch die Überlassung einer kleinen Teilfläche durch den Sportverein jetzt auch vergrößert werden kann.



Manchem bereitete bei der Entscheidung zum Kauf des Grundstückes an der Helmstedter Straße das dazugehörige denkmalgeschützte Fachwerkhaus Bauchschmerzen. Wie Jürgen Heitmüller im Gespräch mit der Volksstimme aber erklärte, gibt es auch dafür bereits Ideen. Der Arbeitstitel lautet „Haus der Begegnung“. Der Ausbau des Treffpunktes für alle Generationen könnte mit Fördermitteln erfolgen. „Es ist ein Haus, das zum gewachsenen Irxleben gehört“, so Jürgen Heitmüller.



Das alte Hortgebäude könnte nach dem Neubau ebenfalls einer weiteren Nutzung zugeführt werden. Vorstellbar wäre für den Ortsbürgermeister, einen zweiten Trakt für die Grundschule zu schaffen und einige Klassenräume dort einzurichten. Das könnte auch für Entlastung im Grundschulgebäude sorgen.