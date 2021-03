Gutensweger sammeln für neue Geräte auf örtlichen Spielplatz. Die Unternehmung wird am Freitag fortgesetzt.

Gutenswegen l Die erste Sammelaktion für neue Geräte auf dem Spielplatz von Gutenswegen ist erfolgreich verlaufen. „Nicht zuletzt durch den Artikel in der Volksstimme haben einige Bürger bereits auf uns gewartet“, teilte Spendensammler Marcel Kempka mit. Gemeinsam mit Andrea Fiedler und Erika Moritz hatte sich der Gutensweger am Sonnabend in die Spur gemacht, um an Haustüren Geld für das Projekt einzuwerben. „Familie Öhlschläger hat spontan 75 Euro gespendet“, erklärte Kempka. Auch eine Firmenspende in Höhe von 100 Euro sei bereits eingegangen.



Im Jahr 2019 war der Gutensweger Spielplatz abgebaut und ein großes Loch gebuddelt worden. Im November wurde dann ein Löschwassertank in der Kuhle versenkt. Als das Loch wieder verfüllt wurde, ist auch der Spielplatz wieder aufgebaut worden. Allerdings fehlen seitdem einige Spielgeräte, weil diese nicht mehr TÜV-konform waren.



Nun müssen neue Spielgeräte her. Doch die Gemeinde kann nur wenig Geld beisteuern. Mehr erlaubt die enge Finanzlage nicht. Vor diesem Hintergrund war bereits vor gut zwei Jahren die Ideen entstanden, Geld für neue Spielgeräte zu sammeln.



Spendenkonto beim Heimatverein

So luden Erika Moritz und Andrea Fiedler zu Aufführungen ihres Kasperletheaters ein. Mit ihren Puppen brachten sie nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Gekommen waren jedes Mal etwa 30 Gäste. Eintritt wurde nicht genommen, dafür aber ein großes Sparschwein aufgestellt. Hier konnten die Gäste spenden, was sie wollten. Genau 274,57 Euro haben die beiden Frauen auf diese Weise schon eingesammelt. „Sicher hätten wir schon mehr Geld für den Spielplatz. Doch Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, hatte Andrea Fiedler gegenüber der Volksstimme berichtet.



Die Spendenaktion haben Erika Moritz und Andrea Fiedler nun fortgesetzt - wenn auch ohne Puppentheater. Dabei haben sie Unterstützung von Marcel Kempka erhalten. Mit Listen sind die Drei durch den Ort gegangen und haben die Bürger direkt um Spenden gebeten. „Wir möchten an diesem Freitag die Sammelaktion fortsetzen“, kündigte Marcel Kempka an. Denn TÜV-gerechte Spielgeräte seien teuer. „Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, bei allen Haushalten vorbeizuschauen.“ Doch wer möchte, könne seinen Beitrag im Laden „Staubfänger“ im Ackendorfer Weg abgeben, oder das Geld auf das Konto des örtlichen Heimatvereins überweisen.



Spendenkonto: Kultur- und Heimatverein Gutenswegen e. V., IBAN: DE85 8105 5000 3400 0079 77, Verwendungszweck: Spende Spielplatz Gutenswegen.