Unzuverlässige Zugverbindungen zwingen Schüler und Eltern in Vahldorf täglich zum Improvisieren. Unterrichtsausfälle und Stress sind die Folge.

Anastasia, Ellie, Merle sowie Nathan und weitere Schüler aus Vahldorf verpassen ständig den Unterrichtsbeginn in Haldensleben, weil Züge zu spät kommen oder gar ausfallen.

Vahldorf/Haldensleben - Es ist kurz vor 7 Uhr am Bahnhof in Vahldorf. Immer mehr Schüler treffen auf dem Bahnsteig ein. Und alle warten gespannt. Die Stimmung ist zwischen Hoffen und Bangen: Wird der Zug, der sie um 6.58 Uhr nach Haldensleben bringen soll, heute pünktlich kommen oder gar wieder ausfallen?