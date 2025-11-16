Schüler in Not: Zugausfälle in der Börde Kinder und Jugendliche verpassen Unterricht in Haldensleben
Unzuverlässige Zugverbindungen zwingen Schüler und Eltern in Vahldorf täglich zum Improvisieren. Unterrichtsausfälle und Stress sind die Folge.
16.11.2025, 14:00
Vahldorf/Haldensleben - Es ist kurz vor 7 Uhr am Bahnhof in Vahldorf. Immer mehr Schüler treffen auf dem Bahnsteig ein. Und alle warten gespannt. Die Stimmung ist zwischen Hoffen und Bangen: Wird der Zug, der sie um 6.58 Uhr nach Haldensleben bringen soll, heute pünktlich kommen oder gar wieder ausfallen?