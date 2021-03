Monika Müller (links) sammelt Spenden für einen neuen Spielplatz in Groß Ammensleben. Fündifg wurde sie unter anderem bei Karin und Bernard Brehm. Foto: Sebastian Pötzsch

Groß Ammensleben braucht einen neuen Spielplatz. Deswegen hat Monika Müller eine Spendenaktion gestartet.

Groß Ammensleben l Schon seit mehreren Wochen durchstreift Monika Müller ihren Heimatort. Ausgestattet mit einer Liste in mehrfacher Ausfertigung und einem Portemonnaie läuft sie Straßenzug um Straßenzug ab und klingelt an jeder Haustür. Dabei bittet sie um Spenden für einen neuen Spielplatz in Groß Ammensleben.



Der bisherige Tollplatz Am Alten Sportplatz fristet nämlich ein eher beschiedenes Dasein. Eine Schaukel, ein Klettergerüst, ein paar Sitzbänke… und das war’s auch schon. „Ich bin oft mit meinen Enkeln unterwegs und immer traurig, wenn wir auf dem Spielplatz sind. Gerade für Kleinkinder gibt es hier nämlich nichts“, sagt Monika Müller. So fehle es an Kleingeräte wie Wippen und Federwipper.



Gemeinde hat für Spielplätze kein Geld

„Ich hatte deshalb bei der Gemeindeverwaltung angerufen um dort einmal nachzuhaken“, berichtet die Groß Ammensleberin weiter. Bürgermeister Stefan Müller (CDU) habe zwar Verständnis gezeigt. Aber er habe auch klar gemacht, dass keine finanziellen Mittel für einen Spielplatz zur Verfügung stünden.



Dann kam ihr der Einfall, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. „Das kam in der Gemeindeverwaltung gut an. Die Mitarbeitern haben dann ein Spendenkonto eröffnet“, erzählt die Sammlerin.



Bereits im Dezember hat sich die Rentnerin auf den Weg gemacht. Mit dabei hat sie seinem immer einen Zettel mit den Kontodaten. Die ersten Adressaten, bei denen Monika Müller vorbeischaute, waren die ortsansässige Unternehmen. Besonders erfreut zeigt sie sich über die Spendenbereitschaft der Firma Reekers. „Die haben 500 Euro beigesteuert“, berichtet die Groß Ammensleberin. Aber sie freut sich ebenso über die Gaben der anderen Unternehmen. Diese hätten zwischen 50 und 100 Euro gegeben.



Noch ist nicht genug gesammelt

Doch das Geld reicht noch lange nicht. So hat die rüstige Seniorin schon eine Vorstellung, welche Spielgeräte einmal den Spielplatz bereichern könnten. „Mein Wunsch und der der Kinder ist, dass zwei Federwippen und eine Wippe aufgestellt werden“, sagt Monika Müller. Auch eine Rutsche könne sie sich vorstellen, natürlich alles in Ansprache mit der Gemeinde.



Als Vorbilder dienten ihr Spielplätze in anderen Ortschaften und in Magdeburg. Doch Spielgeräte sind teuer. „Eine Federwippe kostet 500 bis 600 Euro. Eine Wippe kann gut 1500 Euro kosten. Da muss schon noch etwas an Geld zusammenkommen“, sagt die Groß Ammensleber Spendensammlerin.



Deshalb hat sie ihre Spendenaktion ausgeweitet. Seit Februar streift sie durch die Straßen ihres Heimatortes, in dem sie auch jahrelang als Fleischfachverkäuferin arbeitete. Die Leute kennen sie. Deshalb fällt es ihr auch nicht schwer, sozusagen als Bittstellerin von Haustür zu Haustür zu gehen. „Ich mache das doch für die Kinder. Das wichtigste ist doch, dass sie sich im Ort auch wohl fühlen“, hebt Monika Müller hervor. Denn mit Groß Ammensleben fühlt sie sich in besonderer Weise verbunden und hir fest verwurzelt: „Ich bin hier aufgewachsen. Meine Mutter und meine Schwester leben hier. Meine Nichte hat sich ein Haus in Groß Ammensleben gebaut und mein Sohn hat ausgebaut.“



Türklingelaktion geht weiter

So begann ihre „Türklingelaktion“, wie sie selber sagt. „Tatsächlich bin ich von Tür zu Tür gegangen und habe um Spenden gebeten“, beschreibt sie ihren bisherigen Weg. Die meisten Bürger hätten Sympathie mit ihrem Anliegen gezeigt, manche sich sogar gefreut, und sofort zugesagt, Geld zur Verfügung zu stellen. „Es gab auch Skeptiker. Aber als sicherten, ergeht um einen Spielplatz, haben auch sie etwas Geld gegeben.“



Dabei haben die Spendenwilligen die Wahl, ob sie gleich etwas Bargeld mitgeben oder sich bereit erklären, etwas auf das Konto zu überweisen. Um den Überblick zu behalten, hat die Sammlerin eine Liste angelegt. Diese besteht aktuell aus sechs Din-A4-Seiten. Sage und schreibe 192 Spender hat sie bisher registriert. „Die Zahl der Haus- und Wohnungstüren, an denen ich geklingelt habe, ist aber weitaus höher. Ich bin bis jetzt jede Straße unseres Ortes abgegangen“, hebt die Sammlerin hervor. So hätten die sehr angetroffenen Bürger Beträge zwischen wenigen Euro bis hinzu 50 Euro gespendet. Auf das bisherige Ergebnis kann Monika Müller stolz sein: Rund 3500 Euro sind bisher zusammengekommen.



Ortsbürgermeister Rüdiger Pfeiffer (SPD) ist begeistert vom unermüdlichen Einsatz seiner Mitbürgerin. „Das Thema Spielplatz beschäftigt uns schon lange, denn die gegenwärtige Situation ist unbefriedigend“, sagt er gegenüber der Volksstimme. Die Niedere Börde habe tatsächlich nur begrenzte Finanzmöglichkeiten, daher sei der Spielplatz schon länger auch Gegenstand der Diskussionen im Ortschaftsrat. „Daher freuen wir uns, dass Monika Müller die Spendenaktion ins Leben gerufen hat. Wir unterstützen sie dabei voll und ganz“, hebt der Ortsbürgermeister hervor.



Das Engagement der Groß Ammensleberin sieht er übrigens als Teil des übergeordneten Projektes „Unsere schöne Gemeinde“. „Alle Bürger sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen und beispielsweise für blühende Vorgärten, saubere Plätze und gepflegte Fußwege zu sorgen“, erklärt Rüdiger Pfeiffer.



Neuer Standort ist schon gefunden

Beide bringen auch gleich einen neuen Standort für das künftige Kleinod ins Spiel. Bisher können die Kinder Am Alten Sportplatz klettern und schaukeln. Doch befinden Monika Müller und Rüdiger Pfeiffer den Standort direkt neben der Bundesstraße 71 als ungünstig. Deshalb schlagen sie die Wiese schräg gegenüber und neben der Rettungswagen-Garage des Deutschen Roten Kreuzes vor. Der Platz sei ideal. Das alte Gerät, also das Klettergerüst und die Schaukel, bräuchten dann nur einige Meter umziehen, um umgesetzt und in den neuen Spielplatz integriert zu werden.



Auch ein Sandkasten ist übrigens schon da. „Der benötigt nur einen neuen Anstrich“, erklärt Monika Müller. So macht sich die Spendensammlerin wieder auf den Weg, um die Neubauten abzuklappern, wie sie sagt.