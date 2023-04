Bevor der richtige Osterhase in wenigen Tagen die Eier versteckt, wurde in Ebendorf schon mal österlich vorgefeiert. Der Kinderförderverein des Dorfes hatte zum „Kunterbunten Osterfest“ ins Bürgerhaus eingeladen.

Ebendorf - Das „Kunterbunte Osterfest“ in Ebendorf hatte am Sonnabend für jeden Besucher etwas zu bieten: Während sich die Erwachsenen in der Kaffeestube die selbst gebackenen Torten und Kuchen mit einer Tasse Kaffee oder einem Würstchen schmecken ließen, konnten sich die Mädchen und Jungen bei Sport und Spiel austoben.