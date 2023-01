Die neue Kita auf der Domäne in Groß Ammensleben ist so gut wie fertiggestellt. Dafür hat die Gemeinde gut 13 Jahre gebraucht - von der Planung bis zum Einzug.

Die neue Kita auf der ehemaligen Domäne in Groß Ammensleben ist bis auf Restarbeiten fertig. Daniela Baars, Presssesprecher Fabian Tschorn und Kita-Leiterin Nicole Kleine begutachten den künftigen Kreativ-Raum der Krippenbereiches, deren Abgrenzung an eine Burg erinnert.

Groß Ammensleben - Auf der Baustelle der neuen Kita in Groß Ammensleben geht es ruhig zu an diesem Morgen. Einzig zwei Monteure sind damit beschäftigt, ein großes Paket in das Gebäude zu schleppen.