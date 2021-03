„Agentur Schutzengel“ und Weisser Ring loten engere Zusammenarbeit aus. Die Arbeitsgemeinschaft soll reaktiviert werden.

Barleben (vs/spt) l Der Tag des Kriminalitätsopfers am 22. März wurde auch in Barleben begangen. So trafen sich Dieter Montag in seiner Funktion bei der „Agentur Schutzengel“ des „Kriminal-Panoptikums“ Aschersleben und Manfred Knechte von der Opfer-Hilfsorganisation „Weisser Ring“. Hintergrund des Treffens waren Beratungen zur weiteren Zusammenarbeit beider Organisationen.



„Der Tag des Kriminalitätsopfers gewinnt gerade in Zeiten der Corona-Pandemie immer mehr an Bedeutung“, teilte Dieter Montag mit. „Wir bemerken schon, wie die Zahlen der Anfragen auf Beratung zunehmen“, ergänzte Manfred Knechtel vom Weissen Ring. Beide hoben hervor, dass auch die Anzahl der Hilferufe von Kindern zunehme.



Engere Zusammenarbeit ist geplant

So vereinbarten Beide eine engere Zusammenarbeit für die Zeit nach den Corona-Beschränkungen. „Betroffene brauchen den persönlichen Kontakt“, argumentierte Dieter Montag, der selbst über Jahre beim „Weissen Ring“ arbeitete. „Wir müssen die Kinder in ihrem Selbstvertrauen stärken, sie aber auch davor behüten, auf verlockende Angebote von fremden Personen einzugehen oder mit ihnen mit zu gehen.“ Dazu sollen beide Organisationen künftig vermehrt in den Kitas und Schulen des Landkreises tätig werden.



Zudem regte Dieter Montag die Reaktivierung der Arbeitsgemeinschaft "Stopp der Gewalt" des Landkreis Börde an. „Es wird nicht leicht werden“, meinte Manfred Knechtel. Er rechnet damit, dass sich in der nächsten Zeit viele Betroffene melden werden, „denn Gewalt in den Familien hat gerade in der Pandemie-Zeit durch die verschiedensten Umstände zu genommen. Hier benötigen wir viele Opferhelfer.“ So seien Dieter Montag und Manfred Knechtel für Hilfesuchende über die bekannten Telefonnummern auch weiterhin erreichen.



Puppen- und Rollenspiel als Element für Arbeit mit Kindern

Wenn es um die aktive Kriminalprävention und den Kinderschutz geht, ist Dieter Montag der erste Ansprechpartner im Landkreis Börde. Montag tritt somit in die Fußstapfen von Polizeihauptkommissar Steffen Claus, der die „AG Schutzengel“ einst ins Leben rief. „Wir führen seine Arbeit hier im Börde-Kreis fort“, hatte Manfred Knechtel bereits im Herbst gegenüber der Volksstimme erklärt und hinzugefügt: „Wir arbeiten in einem engen Netzwerk zusammen.“ Mit häufiger Unterstützung der Bundespolizeiinspektion Magdeburg fänden regelmäßig Beratungstage zum Thema Opferschutz statt.



Zentrales Element bei der kriminalpräventiven Arbeit mit den Kindern ist für Montag und Knechtel vor allem das Puppen- und Rollenspiel. Hier sollen Kinder lernen, gefährliche Situationen im Alltag einzuschätzen und dementsprechend zu handeln. „Die Märchenfiguren helfen dabei, die Kinder spielerisch an die doch sehr ernste Thematik heranzuführen und ihr Interesse zu wecken“, so Dieter Montag. Die Märchen sind den meisten geläufig und regten zum Mitdenken an. Die Kinder würden in den Rollenspielen selbst aktiv und lernten so, Menschen besser einzuschätzen.