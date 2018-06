In den Kindereinrichtungen der Einheitsgemeinde Barleben ist am Freitag der Kindertag gefeiert worden.

Barleben/Ebendorf l Hoher Besuch hatte sich zum Kindertag im Kindergarten „Barleber Schlümpfe“ angesagt. Innenminister Holger Stahlknecht wollte die Kinder an ihrem Ehrentag besuchen und sich auch über das laufende Projekt „Die Kleinen stark machen“ zur gesunden Ernährung informieren. Ein anderer kurzfristiger Termin verhinderte den Besuch jedoch. Dafür ließen es sich Barlebens Bürgermeister Franz-Ulrich Keindorff und Ortsbürgermeister Frank Nase nicht nehmen, den Schlümpfen einen Besuch abzustatten.

Bürgermeister zu Besuch

Bei einem Rundgang durch die Einrichtung informierten sie sich über das Ernährungsprojekt, das die Gruppen Schlaubi- und Entdeckerschlümpfe mit Unterstützung der Krankenkasse IKK durchlaufen. Ziel des Projektes, das etwa ein Jahr dauert, ist, den Kindern Wissen zur gesunden Ernährung zu vermitteln.

Dass die Schlümpfe da schon einiges wissen, bewiesen sie ihren Gästen auch. Sie hatten teilweise selbst ein gesundes Frühstück zubereitet und Gurken, Möhren und vieles mehr geschnippelt. Natürlich stand aber auch der Kindertag gestern im Mittelpunkt. Und so unternahmen die Schlümpfe eine Schnitzeljagd durch Barleben und lieferten sich mit Wasserpistolen und Eimerchen eine kleine Wasserschlacht.

Bilder Auch die Mädchen und Jungen der Kita Gänseblümchen in Ebendorf feierten ausgelassen Kindertag. Foto: Regina Malsch



Wettkämpfe in Ebendorf

Einen wunderbaren Kindertag feierten auch die Mädchen und Jungen in der Kita „Gänseblümchen“ in Ebendorf. Auf dem großen Spielplatz ging es bei Musik, Tanz und lustigen Spielen hoch her. Die sportlichen Wettkämpfe, bei denen bei den sommerlichen Temperaturen ein Wasserparcours nicht fehlten, heizten die Stimmung weiter an.

Am Vormittag gratulierten Ebendorfs Ortsbürgermeister Manfred Behrens und sein Stellvertreter Wido Wischeropp sowie aus Barleben Frank Nase den Kindern. Die mitgebrachten Süßigkeiten und besonders das frisch aufgeschnittene Obst waren schnell verteilt. Und die „großen Kinder“, wie Manfred Behrens die Erzieher nannte, gingen auch nicht leer aus.