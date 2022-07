Kirchgänge in Wolmirstedt nur mit 3G möglich

Der Gang an Heiligabend zur örtlichen Kirche gehört für viele Menschen zur gelebten Tradition. Doch auch im zweiten Jahr der Pandemie ist hier mit Einschränkungen und Absagen zu rechnen.

Gottesdienste wird es an Heiligabend nur in Glindenberg geben. Die Plätze hierfür sind begrenzt. Pro Gottesdienst sind maximal 30-40 Erwachsene zugelassen.

Wolmirstedt - Alle Jahre wieder treten viele Menschen an Heiligabend den Weg zu ihrer örtlichen Kirche an um sich auf das Weihnachtsfest zu besinnen. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist dies alles andere als einfach und somit stehen auch viele Beschränkungen im Raum.