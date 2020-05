Die Arbeiten der Turmsanierung der Kirche „Sankt Peter und Paul zu Barleben“ sind auch während der Corona-Krise in vollem Gange.

Barleben l Es ist ein sonniger Frühlingstag. Die großen Kastanien auf dem Gelände der Kirche „Sankt Peter und Paul“ in Barleben haben gerade ihre grünen Blätter ausgefahren. Zahlreiche Singvögel zwitschern um die Wette. Unter das Rufen mischen sich Hammerschläge. Die Quelle liegt über dem Kirchgarten, hoch oben auf etwa 35 Metern Höhe. Dort auf die Turmhaube geht es hinauf.

Turm erhielt barocke Aufstockung

Mit dabei sind Pfarrer Johannes Könitz sowie Manfred Stieger, Vorsitzender des Kirchbaufördervereins Barleben und Sina Stiebler. Die Architektin begleitet das Bauprojekt an dem altehrwürdigen Sakralbau und will sich gemeinsam mit ihren Begleitern über den Baufortschritt informieren. Seit vergangenen Herbst nämlich ist der Turm komplett eingerüstet. Ein untrüglichen Zeichen dafür, dass nunmehr der dritte Abschnitt der Kirchensanierung in Angriff genommen wurde. Bis dieser vollendet ist, werden rund 440 000 Euro verbaut sein, die aus verschiedenen Töpfen stammen.

Derweil geht es die Stufen aus Metall immer höher hinauf. Das Stahlgerüst quietscht und vibriert, doch der Ausblick entschädigt für die Mühe. Zunächst gewährt die Höhe eine nicht alltägliche Einsicht in die mächtigen Kronen der Kastanien, deren Blüten in voller Pracht zu bewundern sind. Nur Minuten später öffnet sich das blaue Himmelsgewölbe über den Köpfen der Besucher.

Bilder In den vergangenen Monaten sind sämtliche Holzkonstruktionen in der Turmhaube von Grund auf erneuert worden, so auch der Glockenstuhl. Foto: Sebastian Pötzsch



Der originale Kirchturm stammt aus der romanischen Epoche, erhielt Ende des 17. Jahrhunderts eine barocke Aufstockung. Foto: Sebastian Pötzsch



Von hier stammen die Hammerschläge, die schon unten zu hören waren. Schuld ist Marko Bergemann. Schon seit Tagen ist er mit einem Kollegen damit beschäftigt, der Turmspitze samt Haube ein neues Dach zu verpassen. So pickert er an einer Schieferplatte und legt sie zur Probe an. Dann pickert er noch einmal, um im Anschluss das Teil mit anderen Schieferplatten, die schon auf dem Dach verlegt sind, überlappend mit Nägeln zu befestigen. Am Ende fügt sich eine Schieferplatte an die andere wie bei einem Schuppenpanzer.

Doch bis hierher war es ein weiter Weg. So wurde in den vergangenen Monaten die Fachwerkkonstruktion der Turmhaube in mehr als 35 Meter Höhe saniert. Dazu musste das Material, darunter gut einen halben Meter dicke Holzbalken, mit einem Kran hochgehievt werden. Zimmerleute hatten zuvor die alte Konstruktion entfernt. „Sie war statisch nicht mehr intakt, weil jeder Balken verfault war“, erklärt Architektin Sina Stiebler.

Schuld daran ist wohl die barocke Aufstockung aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, die der um 1350 im gotischen Stil errichtete Kirchturm erfahren hat. Auch nachfolgende Restaurationsversuche trugen wohl ihren Teil zum Verfall des Fachwerks bei. „Die Menschen vor 300 Jahren wussten noch nicht so viel über die gegenseitige Wirkung von verwendeten Materialien wie zum Beispiel Zement. Dieser Baustoff führt nämlich zu enormen Schäden an alten Kirchbauwerken, genau wie Wasser“, weiß Sina Stiebler zu berichten.

Ein weiteres Problem war, dass der Glockenstuhl, also das Traggerüst der Glocken, direkt mit der Turmkonstruktion verbunden war. „Die Schwingungen haben sich auf das gesamte Bauwerk übertragen und ebenfalls zu immensen Schäden geführt“, sagt die Architektin, die nach eigenen Aussagen schon 70 bis 80 Kirchen saniert hat. Nun sei die komplette Erneuerung der Tragkonstruktion abgeschlossen. „Das war eine technologische Herausforderung. Es ist ein schöner Moment, das fertig zu sehen“, freut sich die Architektin und fügt hinzu: „Deshalb mache ich das so gerne. Ich liebe es, Kirchen zu sanieren und damit Geschichte zu bewahren.“

Auch ein neuer Glockenstuhl samt der alten Glocken ist installiert. Eine der Riesenbimmeln fehlt jedoch noch. Läuft alles nach Plan, wird das Instrument aus Bronze am 15. Mai in Sinn (Hessen) von den Mitarbeitern einer Jahrhunderte alten Manufaktur gegossen.

Auch die Uhren fehlen noch. Die alten historischen Zifferblätter mussten über Jahrzehnte ihr Dasein im Kirchgarten an der Ostseite des altehrwürdigen Baus fristen. Doch sie sollen wieder zum Einsatz kommen, samt neuer beziehungsweise überarbeiteter Uhrwerke. „Die Zifferblätter wurden fachlich restauriert. Nun müssen die Zeiger hergestellt und so vergoldet werden, dass sie den Zifferblättern entsprechen. Sie glauben gar nicht, wie viel Goldtöne es gibt“, führt die Architektin weiter aus.

Nächster Abschnitt ist die Südsakristei

Sind die Arbeiten im Inneren des Turms abgeschlossen, geht es an das Äußere. Teile des unteren Turmhelms sind bereits grundiert, der Deckanstrich folgt demnächst. „Die Barleber werden ihren Kirchturm nicht wiedererkennen. Er erhält ein komplett neues Aussehen“, blickt Sina Stiebler voraus. So werden die Ecken des Turms - sie bestehen aus Sandsteinquadern – von Steinmetzen bearbeitet. Die restlichen Flächen erhalten einen hellen Deckputz.

Die Arbeiten am Turm sollen in den kommenden Sommermonaten beendet sein. Sobald der dieser dritte Bauabschnitt fertiggestellt ist, warten jedoch weitere Arbeiten auf die Architektin.

So müssen die Außenmauern in Angriff genommen sowie die Arbeiten im Innenraum fortgesetzt werden. Die Nordsakristei ist zwar bereits saniert, die Südsakristei harrt indes auf eine Fortsetzung. Mit der Sanierung der Kirche war vor neun Jahren begonnen worden.