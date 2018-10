Regelmäßig überzeugen sich die Cröcherner Kita-Kinder vom Baufortschritt an ihrer neuen Kindertagesstätte. Der stockt wegen fehlender Fenster. Foto: Burkhard Steffen

Der Rohbau für die neue Kita in Cröchern ist fertig. Es passiert aber wenig, da die Lieferung der Fenster aussteht.

Cröchern l Regelmäßig besuchen die Mädchen und Jungen aus der Kita Cröchern gemeinsam mit ihren Erzieherinnen die Baustelle, auf der ihr neues Domizil entsteht. „Von Anfang an, als die ersten Bagger anrückten, haben wir den Baufortschritt beobachtet und auch mit Fotos dokumentiert“, erzählt Kita-Leiterin Cornelia Streckbein.

Noch hoffen Kinder und Erzieherinnen, dass sie im kommenden Frühjahr in den Neubau umziehen können. Das hofft auch Olaf Schmilas vom Bauamt der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Doch die ausstehende Lieferung der Fenster lässt den geplanten Fertigstellungstermin ins Wanken geraten.

Auftragnehmer ist abgetaucht

„Wir versuchen seit Wochen vergeblich,mit dem Auftragnehmer Kontakt aufzunehmen“, berichtet Schmilas. Da das immer wieder scheiterte und von dem Fensterbauer auch keinerlei Reaktion erfolgte, wurde diesem jetzt gekündigt. Deshalb muss möglichst schnell eine Firma her, die diesen Auftrag übernimmt, denn erst nach dem Einbau der Fenster kann auch der Innenausbau vonstattengehen.

Rund eine Million Euro investiert die Gemeinde Burgstall in die neue Kindertagesstätte. Derzeit werden in dem alten Gebäude 33 Kinder betreut, die aus den Ortsteilen Cröchern, Dolle und Blätz kommen. Nicht nur die Kinder freuen sich auf die neue Kita. Auch die Eltern sind hochmotiviert und wollen in Eigenleistung die Außenanlagen gestalten. Ein erster Arbeitseinsatz soll noch im November starten. Die aufzustellenden Spielgeräte finanziert die Gemeinde.

In dem Neubau wird es einen großen Gruppenraum für die jüngsten Kinder geben, die außerdem einen separaten Schlafraum und einen Sanitärraum bekommen. In dem anderen Guppenraum, ebenfalls mit eigenem Sanitärbereich, werden dann die älteren Kinder und die Hortkinder betreut.