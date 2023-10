Was mit einem kleinen Fest begann ist mittlerweile zu einer dreitägigen Kultveranstaltung geworden. Was die Besucher des Lodenmantelrennens erwartet.

Klein Ammensleben - Mit einem Fackelumzug wird am heutigen Donnerstagabend das Festwochenende rund um das traditionelle Lodenmantelrennen in Klein Ammensleben eröffnet. Der Tross - angeführt von der Schalmeienkapelle Groß Ammensleben - startet um 19 Uhr am Lodenmanteldenkmal in der Langen Straße.

Der Umzug durch das Dorf endet nach etwa einer halben Stunde auf dem Sportplatz hinter dem Feuerwehrgerätehaus. Hier wollen die Kameraden ein Herbstfeuer entzünden und für Speisen und Getränke sorgen. Auf dem Sportplatz, der sich zum kleinen Rummel gewandelt hat, werden mehrere Schaustellergeschäfte öffnen. Dazu gehören beispielsweise Karussell, Schießbude und Autoscooter.

Am morgigen Freitag, 6. Oktober, beginnen dann die Wettbewerbe. So startet um 15 Uhr auf dem Sportplatz das Rennen für Kinder und Jugendliche. Dabei müssen die Teilnehmer mehrere Stationen bewältigen und unterschiedliche Aufgaben lösen. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt am Ende das Rennen.

Derweil lädt der Rummel auf dem Sportplatz zu Spiel und Spaß ein. Ab 18 Uhr beginnt das Abendprogramm im Festzelt. Für Musik – wie Blues und Rockballaden – sorgen „Gunnar Götz & Co“, anschließend steht die Band „Millree.JD“ auf der Bühne. Der Eintritt ist frei.

Kultiges Kleidungsstück ist Pflicht

Am Sonnabend, 7. Oktober, sind die Erwachsenen gefragt. Bereits um 9 Uhr starten die ersten Gruppen in das Lodenmantelrennen. Das Tragen eines der kultigen Kleidungsstücke ist dabei natürlich Pflicht. Die Gruppe, die von den insgesamt zehn pünktlich um 9 Uhr an der ihr zugewiesenen Station erscheint, wird belohnt. Jeder aktive Teilnehmer erhält eine Überraschung. Das kann eine Sonnenbrille, ein Hut, ein Tuch oder etwas anderes sein. Laut Reinhard Schimka, Vorsitzender des Kultur- und Geschichtsvereines Klein Ammensleben, haben sich am vergangenen Freitagabend insgesamt 656 Teilnehmer angemeldet. Damit sei das Niveau von vor der Zeit der Corona-Pandemie erreicht. „Damit stoßen wir an unsere Leistungsgrenzen. Mehr Teilnehmer wären nicht möglich“, erklärt Schimka.

Während das Lodenmantelrennen läuft, wird auf dem Sportplatz gefeiert. Das Programm im Festzelt beginnt um 10 Uhr. Hier wird zunächst DJ Karl für Musik sorgen. Ab 14 Uhr gibt es Live-Musik von „Kenny und Frank“ aus Barleben.

Ab 20 Uhr wird es spannend: Während des Lodenmantelballs werden nämlich die Sieger des Rennens geehrt. Bis Mitternacht wird zur Musik von „Redfox“ aus Leipzig gefeiert und getanzt.

Auch der Sonntag steht ganz im Zeichen des Lodenmantels. Das Volksfest startet um 11.30 Uhr mit einem Erntedankgottesdienst im Festzelt. Im Anschluss beginnt ein Familientag mit Kinderschminken.

Live-Musik und Theaterstück zum Schluss

Auch am letzten Tag des Festwochenendes wird wieder Live-Musik geboten. Dieses Mal steht die „One Man Band“ aus Hermsdorf auf der Bühne. Außerdem können sich Zuschauer an einem Stück der „Klein Ammensleber Theaterfreunde“ erfreuen. Auch eine Tombola steht wieder an. Das Los kostet einen Euro. Natürlich ist auch der kleine Rummel auf dem Sportplatz wieder geöffnet.

Das Lodenmantelrennen wurde 1985 vom damaligen Dorfklub ins Leben gerufen. Aus einer eintägigen Veranstaltung ist mittlerweile ein mehrtägiges Volksfest entstanden, das immer am ersten Oktoberwochenende stattfindet. So steht der Termin für das nächste Jahr bereits fest: Vom 3. bis 6. Oktober 2024 werden wieder hunderte Lodenmantelfans in Klein Ammensleben einkehren.