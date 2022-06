Klein Ammensleber Feuerwehr sammelt Spenden für die Ukraine

Reger Trubel herrschte am Freitagabend im und vor dem Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr in Klein Ammensleben.

Wie die Feuerwehrleute aus Gutenswegen haben am Freitag zahlreiche weitere Menschen Sachspenden für Opfer des Ukrainekriegs in Klein Ammensleben abgegeben.

Klein Ammensleben - Es ist kurz vor 18 Uhr in der Lithenbergstraße in Klein Ammensleben. Wie am laufenden Band treffen Menschen ein und entladen ihre Autos. Die Kisten und Säcke werden in der neuen Fahrzeughalle des örtlichen Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr entgegengenommen.