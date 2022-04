Kloster-Bier aus Groß Ammensleben begeisterte Fürst Leopold

Dass im Kloster Groß Ammensleben einst Bier gebraut wurde, ist bekannt. Größter Fan des „Broyhans“ war Fürst Leopold von Anhalt -Dessau, besser bekannt als „Der alte Dessauer“. Über die Hintergründe berichtet Historiker Wilfried Lübeck in einer Volksstimme-Serie.

Unter seiner Regie ließ Fürst Leopold I. von Anhalt-Dessau mit dem „Breiten Weg“ in Magdeburg den schönsten Barock-Boulevard Europas entstehen.

Groß Ammensleben - Über die recht unbekannte „Liebschaft“ eines bekannten Adligen zu einem Bier, das ausgerechnet in Groß Ammensleben gebraut wurde, beginnt Wilfried Lübeck wie folgt zu berichten: „Er wurde vom preußischen König Friedrich Wilhelm I. im Jahr 1712 zum Generalfeldmarschall befördert. In der deutschen Militärgeschichte ist er als ‚Der alte Dessauer‘ eingegangen: Fürst Leopold von Anhalt-Dessau, geboren am 3. Juli 1676.“