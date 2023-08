Das Klutturmfest in Rogätz ist Kult. Die Heimat- und Kulturfreunde gehen mit den Vorbereitungen auf die Zielgeraden zu. Am 2. September startet das Traditionsfest

Rogätz - Jetzt befindet sich der Verein Heimat-und Kulturfreunde Rogätz mitten in der heißen Vorbereitungsphase. „Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind verteilt, Getränke und Grillwürste bestellt. Der Großeinkauf von Sekt, Bechern, Pappen und so weiter ist getätigt. Geklärt ist, wer beim Auf- und Abbau der Zelte mithilft, wer Kuchen verkauft, wer die Küchenaufsicht inne hat und anderes mehr. Dazu fand gerade – wie in jedem Jahr – extra eine erweiterte Vorstandssitzung statt“, berichtet Vereinsvorsitzende Margitta Häusler. „Es ist so vieles zu bedenken bei der Vorbereitung eines solchen Festes. Damit nichts vergessen wird, gibt es einen festen Plan, der bereits vor Jahren festgeschrieben wurde und nach dem wir uns richten. Natürlich ändert sich dann auch mal was, zum Beispiel in den Zuständigkeiten.“

Mitglieder werden älter, Jüngere haben wenig Zeit

Zunehmend ein Problem ist, dass in den 20 Jahren des Vereinsbestehens auch alle Mitglieder 20 Jahre älter wurden. „Die wenigen jungen Leute im Bunde haben leider auch wenig Zeit. Deshalb hat der Vorstand bei der Gemeinde um Hilfe gebeten und erhält sie von den Gemeindearbeitern. Trotzdem wäre es schön, wenn der eine oder andere Rogätzer helfen würde. Zum Beispiel bei der Reinigung des Klutturms am 30. August, ab 16 Uhr, oder beim Aufbau der Zelte am Freitag, 1. September, ab 10 Uhr auf dem Marktplatz. So ganz nach dem Motto: Viele Hände machen bald ein Ende“, hofft jedenfalls Margitta Häusler. „Unterstützung könnten wir auch noch von Frauen gebrauchen, die für uns einen Kuchen backen, der zum Fest ab 14 Uhr verkauft werden soll.“ Die Einnahmen sollen dem Verein zugute kommen, der davon wiederum neue Veranstaltungen organisiert. Außerdem werden alle Helfer im Oktober zu einer Dankeschönfeier eingeladen. „Und natürlich wäre es ganz toll, wenn sich Männer und Frauen aus Rogätz und Umgebung entschließen könnten, Mitglied im Verein zu werden.“

Wissenswertes gibt es im Klutturm zu sehen. Foto: Margitta Häusler

Trotz aller Anstrengungen, die in diesen Tagen noch nötig sind, ist die Vorfreude auf das 19. Klutturmfest am 2. September im Verein bereits groß. Zumal sich die Sponsoren Cemex Kieswerke Rogätz, K+S GmbH Zielitz, die Kreissparkasse Börde und auch die Gemeinde nicht lumpen ließen, um mit Geldspenden das kulturelle Engagement des Vereines zu unterstützen. Zusätzlich wurden auch Werbemittel bereitgestellt, die am Glücksrad zu gewinnen sein werden.

Zum Klutturmfest wird wieder allerhand geboten. Vor allem und zu allererst ein Auftritt der Grundschüler, danach folgt Musik von der Gruppe „Pan“ aus Magdeburg und abends Disko-Hits der 1990er und 2000er Jahre von „DJ Smash“. Auch Kinderbelustigungen, wie Karussell, Wurfbude, Hüpfeburg und eine Malstrecke werden aufgebaut. Essen und Trinken gibt es reichlich. Dafür sorgen neben dem Verein auch „Curry 54“ mit ihrem Feuerwehrmobil. „Wir freuen uns auf viele Besucher.“