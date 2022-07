Königinnen und Prinzessinnen im Colbitzer Wasserwerk

Colbitz - Königinnen aus vielen Teilen Deutschlands haben sich am Wochenende in Sachsen-Anhalts größtem Wasserwerk in Colbitz umgeschaut. Auf Einladung der Heidekönigin waren die Majestäten zu ihrer Krönung auf dem Heidefest in Colbitz gekommen. Dabei konnte Peter Bogel, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit im Colbitzer Wasserwerk, den Königinnen und Prinzessinnen viel Wissenswertes über das Unternehmen erzählen. Natürlich hatte der Hofstaat auch eine Audienz bei Krokodil Theophila eingeplant.