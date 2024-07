Gigaprojekt in Wolmirstedt Kommentar zum Streit um geplanten Batteriespeicher: An die Zukunft denken

Ohne die Stadt an der Planung zu beteiligen soll in Wolmirstedt der größte Batteriespeicher Deutschands entstehen. Nun soll er sogar doppelt so groß werden. Da ist der Ärger vorprogrammiert.