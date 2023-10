Können Radfahrer in Elbeus Jersleber Straße bald aufatmen?

In der Jersleber Straße in Elbeu endet der Fuß- und Radweg auf einer Kuppe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Das Wohngebiet „Sonnenblick“ in Elbeu ist voll. Besonders in der Zeit der niedrigen Zinsen sind dort die Häuser wie Pilze aus dem Boden geschossen. Auch deshalb hat sich die Einwohnerzahl in Elbeu innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt. Besonders junge Familien sind hinzugekommen und mit ihnen viele Schulkinder. Die Entwicklung ist erfreulich, doch eines bereitet Kummer: Der Schulweg ist nicht sicher. Wird sich das ändern?