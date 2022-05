Kreativclub Neuenhofe sammelt wieder für Weihnachtspäckchenkonvoi

In etwa sechs Wochen beginnt die Adventszeit. So mancher spürt die Vorfreude darauf, das Haus oder die Stube festlich zu dekorieren. Die Damen und Herren des Neuenhofer Kreativclubs und der Volkssolidarität können schon jetzt mit der wohl schönsten Beschäftigung beginnen: Sie stellen Geschenk-Pakete für Kinder zusammen.

Über 100 Schuhkartons stapeln sich bereits in der Alten Schule in Neuenhofe. In den nächsten Tagen werden die ersten Geschenke für die Kinder zusammengestellt..

Neuenhofe - Seit vielen Jahren sind einige Zeitgenossen verärgert, über das viel zu frühe Angebot an Weihnachtssüßigkeiten. Jedoch nicht die Damen und Herren des Kreativclubs Neuenhofe. Schon seit Tagen halten sie Ausschau nach den ersten Schokoladen-Weihnachtsmännern. Denn in der Alten Schule Neuenhofe, dem Gemeindezentrum der Westheide, werden schon jetzt die Weihnachtspäckchen für den großen Konvoi gepackt, der in etwa acht Wochen zu Kindern nach Moldawien, Bulgarien, Rumänien und in die Ukraine aufbrechen wird.