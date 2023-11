Kreisel am Bauernweg Wolmirstedt noch zehn Tage zu

Wolmirstedt. - Eigentlich sollte die Geschwister-Scholl-Straße bis zum 3. April 2024 gesperrt bleiben. Doch nach Angaben des Landkreises können sich Autofahrer auf eine frühere Freigabe freuen. Die Arbeiten gehen jedenfalls sichtlich voran.

Wann genau die Geschwister-Scholl-Straße wieder für den Fahrzeugverkehr geöffnet wird, ist noch nicht klar. In den Wintermonaten werden auch Witterungseinflüsse eine Rolle spielen. An welcher Stellschraube die Experten gedreht haben, ist vom Landkreis nicht zu erfahren, lediglich das Ergebnis wird bekannt gegeben. Die Vollsperrung der Geschwister-Scholl-Straße wird früher als geplant, also vor dem 3. April 2024 aufgehoben.

Die Technologie, die das bewirkt, hat zur Folge, dass der Kreisverkehr zwischen Bauernweg, Geschwister-Scholl-Straße und Colbitzer Straße länger gesperrt ist, bis zum 24. November. Das sind gut vier Wochen länger, als ursprünglich geplant.

Derzeit wird ein Radweg gepflastert. Der ist Teil des Radwegekonzepts, nachdem Radfahrer eines Tages bis Elbeu durchfahren sollen.