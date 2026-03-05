Eine Seniorenveranstaltung im Katharinensaal lockte über hundert Besucher an. Dabei gab es Tipps im Umgang mit Gaunern und Ganoven.

Kriminalist klärt auf: Wie können sich Senioren schützen?

Lothar Schirmer ist Kriminalist a. D. und warnte im Katharinensaal vor den Tricks der Gauner und Ganoven.

Wolmirstedt. - Die Methoden der Diebe werden immer dreister. Lothar Schirmer, Kriminalkommissar a. D., kennt viele Tricks und weiß auch, wie sich Menschen schützen können. Er berichtete im Katharinensaal von falschen Polizisten, aber auf der Bühne gab es auch echte.