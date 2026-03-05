weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Damit Senioren nicht auf Betrüger hereinfallen Kriminalist klärt auf: Wie können sich Senioren schützen?

Eine Seniorenveranstaltung im Katharinensaal lockte über hundert Besucher an. Dabei gab es Tipps im Umgang mit Gaunern und Ganoven.

Von Gudrun Billowie 05.03.2026, 14:00
Lothar Schirmer ist Kriminalist a. D. und warnte im Katharinensaal vor den Tricks der Gauner und Ganoven.
Lothar Schirmer ist Kriminalist a. D. und warnte im Katharinensaal vor den Tricks der Gauner und Ganoven. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Die Methoden der Diebe werden immer dreister. Lothar Schirmer, Kriminalkommissar a. D., kennt viele Tricks und weiß auch, wie sich Menschen schützen können. Er berichtete im Katharinensaal von falschen Polizisten, aber auf der Bühne gab es auch echte.