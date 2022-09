Kritzeleien, Zerstörung und kaputtes Glas: Spielplatz in Samswegen verwüstet

Aufregung in Samswegen: Auf dem Spielplatz in der Hambergstraße treiben Vandalen regelmäßig ihr Unwesen. Die Jugendlichen zerstören, was Freiwillige zuvor aufgebaut hatten.

Samswegen - Der Spielplatz in der Hambergstraße in Samswegen ist erst im Frühjahr auf Vordermann gebracht worden. Doch aktuell sieht es hier so aus, als hätte das Kleinod schon 20 Jahre auf dem Buckel. Vor allem sind es Schmirereien, die mittlerweile auf jedem der Geräte ins Auge stechen. Dabei handelt es sich um sogenannte Tags, die in der Graffiti-Sprache Kürzel von vermeintlichen Künstlern meinen und meist mit dicken Filzstiften aufgetragen werden.