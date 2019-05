Das Wolmirstedter Küchenhorn ist aufgeforstet. Die Flächen, auf denen die kranken Eschen abgeholzt wurden, sind nun mit Eichen bepflanzt.

Wolmirstedt l Im Februar 2019 kreischten im Küchenhorn die Sägen der Forstmitarbeiter, der Schreck in der Bevölkerung geriet groß. Doch die Experten sahen keine Alternative zum Kahlschlag, die Waldarbeiter haben die Eschen entfernt, die am Eschentriebsterben erkrankt waren, einer Pilzkrankheit, die Bäume unweigerlich sterben lässt. Die Bäume wurden gefällt, solange das Holz noch verkäuflich ist. Diese Aktion ergab 600 Festmeter Holz, große Teile des Küchenhorns waren baumlos geworden, vor allem gegenüber vom Stadion „Glück auf“ und kurz vor der Straße nach Glindenberg.

Die Baumstämme liegen inzwischen sorgfältig aufgeschichtet am Wegesrand. Sie sind für den Verkauf vorgesehen, Eigentümer des Küchenhorns ist das Land Sachsen-Anhalt. Nach dem teilweisen Kahlschlag hat das Land nun dafür gesorgt, dass wieder Bäume wachsen, 25.000 Eichen wurden in die Erde gesetzt. Sie stehen in Reih’ und Glied, die Aufforstungsfelder sind umzäunt, Mensch und Tier sollen den jungen Bäumchen nichts anhaben können.

Eichen sind besser für Auwälder

Noch wirken die kleinen Eichen sehr spillerig, doch diese Baumart wurde bewusst ausgewählt. Eichen eignen sich viel eher für einen Auwald als Eschen und das Küchenhorn soll wieder ein Auwald werden, der bei Hochwasser überflutet wird. Dieser ursprüngliche Zustand soll nach den Vorstellungen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) wieder hergestellt werden. Einst hatte sich die Tier- und Pflanzenwelt daran angepasst, zeitweise mit „nassen Füßen“ zu leben.

Noch ist allerdings die Frage offen, was in diesem Fall mit dem Küchenhornstadion passiert, ob es einen gesonderten Deich erhält oder weichen soll. Pläne dazu werden in der kommenden Woche im LHW vorgestellt, bald darauf auch in der Stadt Wolmirstedt.

Apropos Deich: Im Glindenberger Deich, in der Höhe des Kilometers Sechs, hatte sich ein Dachs im Deichkörper eingenistet. Er verteidigte sein Heim hartnäckig, ließ sich auch durch ein großflächig eingebrachtes Schutzgitter nicht beirren. Um den Deich zu schützen und sicher zu halten, sollte der Dachs vertrieben, notfalls getötet werden. Inzwischen, weiß Jens Dedow, Revierleiter des Forstreviers „Elbaue“, hat er sich jedoch von selbst aus dem Staub gemacht.