Beim Straßenfest in Wolmirstedts östlichem Wohngebiet wurden jahrzehntealte Geschichten aufgetischt und in die Zukunft geschaut.

Die Kummersdorfer hatten Lust, ein Straßenfest zu feiern und machten sich sofort an die Arbeit. Weil so viele Bewohner gekommen waren, soll es im nächsten Jahr eine Neuauflage geben.

Wolmirstedt - Wer lebt eigentlich am längsten in Kummersdorf? Das östliche Wohngebiet Wolmirstedts gibt es seit 87 Jahren, doch diese Frage konnte beim Straßenfest nicht abschließend geklärt werden. Erika Tittmann zumindest hat gute Chancen. Was weiß die 83-Jährige über den Kummer in Kummersdorf?