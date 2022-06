Künftig sicherer auf Irxleber Radweg

Niederndodeleben / Irxleben - Seit Ende April dieses Jahres ist der Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße (K) 1163 zwischen Niederndodeleben und Irxleben wieder nutzbar und wird seitdem auch gut angenommen. In der vergangenen Woche aber waren nun an einigen Abschnitten des Weges nochmals Bauarbeiten in Gange, Geländer wurden installiert.