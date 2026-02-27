In Barleben zeigen Experten an mehreren März-Terminen die Oeschberg-Methode für den richtigen Obstbaumschnitt – inklusive praktischer Übungen auf Streuobstwiesen.

Jörg Brämer vom Nabu beschneidet einen alten Birnenbaum auf der Streuobstwiese des Naturdenkmals bei Gutenswegen.

Barleben - Das Frühjahr mit steigenden Temperaturen kündigt sich bereits an. Es wird also Zeit, sich dem eigenen Garten zu widmen. Ganz oben auf der Liste der Arbeiten steht bei vielen Hobbygärtnern das Beschneiden von Obstbäumen. Doch wie wird es richtig gemacht?