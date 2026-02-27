weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Börde: Obstbäume richtig schneiden: Kurse im Obstbaumschnitt in Barleben vermitteln Oeschberg-Methode

In Barleben zeigen Experten an mehreren März-Terminen die Oeschberg-Methode für den richtigen Obstbaumschnitt – inklusive praktischer Übungen auf Streuobstwiesen.

Von Sebastian Pötzsch 27.02.2026, 09:00
Jörg Brämer vom Nabu beschneidet einen alten Birnenbaum auf der Streuobstwiese des Naturdenkmals bei Gutenswegen.
Jörg Brämer vom Nabu beschneidet einen alten Birnenbaum auf der Streuobstwiese des Naturdenkmals bei Gutenswegen. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Barleben - Das Frühjahr mit steigenden Temperaturen kündigt sich bereits an. Es wird also Zeit, sich dem eigenen Garten zu widmen. Ganz oben auf der Liste der Arbeiten steht bei vielen Hobbygärtnern das Beschneiden von Obstbäumen. Doch wie wird es richtig gemacht?