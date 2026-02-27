Börde: Obstbäume richtig schneiden Kurse im Obstbaumschnitt in Barleben vermitteln Oeschberg-Methode
In Barleben zeigen Experten an mehreren März-Terminen die Oeschberg-Methode für den richtigen Obstbaumschnitt – inklusive praktischer Übungen auf Streuobstwiesen.
27.02.2026, 09:00
Barleben - Das Frühjahr mit steigenden Temperaturen kündigt sich bereits an. Es wird also Zeit, sich dem eigenen Garten zu widmen. Ganz oben auf der Liste der Arbeiten steht bei vielen Hobbygärtnern das Beschneiden von Obstbäumen. Doch wie wird es richtig gemacht?