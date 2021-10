Landkreis-Mitarbeiter spenden an Blaue Nasen Verein aus Wolmirstedt

Wolmirstedt - vs

Über insgesamt 864 Euro darf sich der Verein Blaue Nasen e.V. freuen. Diese nahm der Vereinsvorsitzende Roger Altenburg in dieser Woche von Landrat Martin Stichnoth entgegen. Das Geld war ihm Rahmen einer Betriebsfeier des Landkreises gesammelt worden. Schon im August 2021 war der Landrat aktiv, als er die Werbetrommel für die Suche eines geeigneten Stammzellenspenders für den 15-jährigen Rene Splettstößer aus Meitzendorf rührte. Die Typisierungsaktion, unter anderem auch am Impfzentrum des Landkreises Börde und an den Impfbussen, führte jüngst zum gewünschten Erfolg. Im Namen der hilfebedürftigen Kinder und Familien bedanken sich Altenburg und Stichnoth bei den Mitarbeitern der Verwaltung des Landkreises Börde für diese wichtige Unterstützung.

„Wir haben zurzeit sehr viele kleine Patienten, die dringend auf einen Stammzellspender angewiesen sind. Und gerade bei krebserkrankten Kindern und ihren Familien ist eine zunehmende Mittellosigkeit zu verzeichnen, da im Laufe der Behandlungszeit Mama und Papa nur noch eingeschränkt arbeiten können und deshalb finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Für all diese Fälle ist auch das Geld des Landkreises Börde ein ganz wichtiger Hilfebaustein für die Unterstützung des Lebensalltags dieser Familien“, erklärt Roger Altenburg.

Der Verein aus Wolmirstedt unterstützt mit seinem Engagement in finanzielle Schieflage geratene Familien, deren Kinder an Krebs erkrankt sind. Gleichzeitig organisiert der Verein auch viele Typisierungsaktion in der Region um potenzielle Stammzellenspender zu finden. Auch hier ist der Verein auf Spenden angewiesen, da diese Tests sehr kostenintensiv sind.