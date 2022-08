Landwirt aus Gersdorf lässt alle auf seinem Sonnenblumenfeld ernten

Ein Landwirt aus der Region hat im vergangenen Jahr sein Sonnenblumenfeld für jedermann zum Ernten zur Verfügung gestellt. Die Aktion kam so gut an, dass er an den Erfolg des Selbstpflückens anknüpfen möchte.

Ebendorf/Gersdorf - In dieser Woche war Startschuss für die zweite Selbstpflückaktion an der Straße nach Barleben, ganz in der Nähe des Sportplatzes. Landwirt Matthias Conert hat erneut sein gelb leuchtendes Feld für Liebhaber von Sonnenblumen freigegeben. Die Pflanze ist voll von positiver Symbolik, steht für Sonne, Sommer, Leben und Freiheit. Gegen einen kleinen Obolus kann sich hier jeder bedienen. Ein scharfes Messer sollte man allerdings nicht vergessen. An dem Feld hat der Landwirt eine Kasse des Vertrauens aufgestellt, gegen Diebstahl mit einem großen Betonklotz gesichert. „Ich war positiv überrascht, wie gut die Aktion im Vorjahr angekommen ist. Einige Leute haben nicht nur gespendet, sondern auch kleine Dankesschreiben hinterlassen und die Idee gelobt. Gefreut hat mich natürlich auch, dass durch die Spenden meine Kosten gedeckt sind. Also alles in allem eine Win-Win-Situation“ , freut sich der junge Landwirt.