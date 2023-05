Zu DDR-Zeiten waren Garagen heiß begehrt, wurden oft mit eigenen Händen nach Feierabend errichtet. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Davon erzählen Ruinen in Wolmirstedt.

Leere Garagen bleiben in Wolmirstedt stehen

Die leeren Garagen am Akazienweg sollten eigentlich fallen. Doch das wird vorerst nichts, also wächst das Gras weiter.

Wolmirstedt - Viele Garagen wurden in Wolmirstedt bereits abgerissen, vor allem in der Fabrikstraße wurden ganze Reihen entfernt. Im Akazienweg hingegen steht eine ganze Reihe verwaister Garagen. Was hat es damit auf sich?